(KOLUMNA) Kralj energentov ostaja na prestolu

Današnji trije najpomembnejši fosilni energenti – premog, nafta in zemeljski plin – so nastajali skozi milijone let iz ostankov starodavnih rastlin, alg in mikroorganizmov, vendar še vedno poganjajo svet. Med temi je kralj energentov premog, ki sicer velja za umazano gorivo, vendar je zgodovinsko gledano ključen pri razvoju industrije skoraj vsake države. V zadnjih 30 letih se je njegova poraba podvojila. Velika vlaganja v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, predvsem iz sonca in vetra, povečujejo pričakovanja, da bo svet končno zmanjšal porabo fosilnih virov, še posebej premoga, ki največ prispeva h globalnemu ogrevanju. Vendar se ta pričakovanja še ne odražajo v realnosti, saj sta se povpraševanje po premogu in s tem njegova poraba povečala tudi letos.