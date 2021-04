V prispevku preberite:

Predstavitev nekaterih rezultatov Barcelonskega testnega koncerta s 5000 udeleženci je zadnja med študijami, ki naj bi pokazale, kako v epidemičnih razmerah omogočiti množična zbiranja. Že lansko poletje so nekaj podobnega naredili v Leipzigu v koncertni dvorani s 1400 udeleženci, nedavno so podobno študijo izvedli tudi v Amsterdamu, kjer so 1300 udeležencev plesnega dvoranskega dogodka razdelili v »preventivce« z maskami in v skupino, ki si je brez mask lahko dala duška z »nepreventivnim« prepevanjem, skakanjem in nazdravljanjem. V vseh primerih je glavni cilj študij določiti, v katerih prostorskih in preventivnih razmerah postane obisk množične prireditve kljub epidemiji tako varen, da koncertu ne sledi množično zbolevanje obiskovalcev.