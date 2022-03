Kravata na pravi strani zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Nategnejo nas! Pravzaprav nas vsakič nategnejo do bridke smrti, če smo natančni. Trije tipi in dve kravati! V trenutku, ko si jo vodja zatakne pod maščevje podbradka, tudi mi postanemo del koalicije. S to simbolno gesto smo poklicani, da izberemo stran. Pravo stran zgodovine. Tako kot naš lokalni vodja, ki je že od nekdaj rad blizu partijam, ki so zmagale ali zmagujejo, če ne, jih pa zamenja. Partije, zgodovine in kravate.

Žal se vse velike pizdarije zgodovine vedno začnejo s tipi, ki se preveč radi postavijo na stran, ki verjame v dualizem. V dobro in zlo. Še nobena vojna se ni začela in končala brez mož, ki so tako zaverovani v katero izmed idej, da bi v imenu nje vse druge ukinili ali vsaj utišali. Ta neuklonljiva, radikalna partijskost, ki ima sicer raznorodne pojavne oblike, je vedno gonilo nasilja, saj kot taka ukinja dialog, kompromis, dogovor, demokracijo, če želite. Toda kravatarji v tej zgodbi niso sami: zgodovina brez vzpostavljanja kolektivnih mitov, v katere verjamemo vsi, ne bi bila sposobna reproducirati same sebe.