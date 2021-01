V nadaljevanju preberite:

Ne dam jih, svojih znakcev. V času šolanja na daljavo so moj skoraj edini uporabni merilni in nagrajevalni instrument. Vsak od dijakov se lahko odloči za vpis ocene iz sodelovanja v e-redovalnico. Če dijaku ta ocena ni všeč, se srečava ob spletnem matematičnem pogovoru, kajpak nepredvidljivem in nedovzetnem za učinkovite goljufije. Stresa je malo, ocene so visoke, pa kaj. Bo vsaj pristanek na trda tla po koncu epidemije blažji. Koronski pouk matematike ne sme biti še eden od žebljev v razpoloženjski rakvi, v katero smo živi zaprti. Biti mora miselni odklop, sredstvo za odganjanje temnih misli. Dokler smo zadovoljni in napredujemo, znakci ostajajo.