Mala tržnica velikih idej

Mala tržnica na Dominkuševi ulici v Mariboru je majhna stavba iz leta 1958. Arhitekt Vlado Emeršič, učenec Edvarda Ravnikarja, jo je zasnoval kot pritličen paviljonski objekt z odprtim prostorom za tržnico in zaprtimi trgovskimi lokali, vse skupaj pa prekril z elegantno ločno streho, ki kot v beton vlito šotorsko platno podeljuje mešanemu programu pod njo enotnost in monumentalnost. Mala tržnica stoji na vzhodnem robu mariborskega mestnega centra blizu železniške postaje – to je območje, ki je bilo med svetovno vojno intenzivno bombardirano in po vojni delno obnovljeno, delno pa kakovostno in premišljeno spet pozidano. Pogled z Male tržnice na okolico je tudi zelo povedno grajen traktat o modernistični soseski, ki jo sestavljajo še Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta, kakovostno oblikovani stanovanjski bloki iz 50. in 60. let, predvsem pa parkovne površine in otroška igrišča v bližini. Arhitektke in arhitekti so po vojni iz ruševin gradili prenovljen, zračen in bolj zdrav Maribor, kot je bilo predvojno mesto slabih, vlažnih in dragih najemnih stanovanj.