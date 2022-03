Meja na obvoznici

V kolumni preberite:

Izjava državnega sekretarja v Orbánovi vladi Árpáda Potápija o »meji na Muri« je prejšnji teden razburila slovensko javnost. Šok zaradi iredentističnega besednjaka visokega funkcionarja (v neobičajni strukturi madžarske izvršne oblasti zasedajo državni sekretarji položaj, ki je v večini evropskih držav primerljiv z ministri) je za trenutek prekinil odrevenelost spričo podob, ki so prihajale iz Ukrajine. A le za trenutek. Madžarska stran je pojasnila, da je šlo za spodrsljaj – »plausible deniability« ali, po naše, verodostojno zanikanje – in dogodek je zdrsnil v pozabo. Oziroma je bil, bolje rečeno, potisnjen v tisto podzavestno ropotarnico sumničenj in zamer do vzhodne sosede, s katero smo si do pred kratkim, kot se je nekoč slikovito izrazil antropolog Anton Trstenjak, kazali hrbet.