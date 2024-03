Molotovke nazadnjaštva

V nadaljevanju preberite:

Javnost je pretresla novica o napadu z zažigalnimi steklenicami, po domače molotovkami, na domu koprske državne tožilke. Pretresla je bila morda prenagljeno zapisana beseda, saj nekaterih ni. Še več, med spletnimi zapisi in tudi kakšnimi uličnimi debatami je bilo slišati celo odobravanje.

Tega pa nas je lahko strah. In v dno duše sram tiste, ki tako razmišljajo. Ne glede na to, kot pravijo uradni viri, da se za zdaj niti ne ve, ali je bil strahopetni ognjeni napad povezan z njenim delom ali pa je razlog kje povsem drugje.

Če prejudiciramo razloge in to povežemo z delom tožilke, je, čeprav gre k sreči bolj ko ne za osamljen primer, znak za preplah. Predvsem zato, ker bi se morali vse bolj zavedati, da sta tako tožilska služba kot tudi policijsko in sodniško delo namenjena temu, da demokratična država sploh deluje in da živimo varneje.