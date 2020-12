Ne pozabimo na tretjo Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Na začetku pandemičnega leta je vsa »prva Slovenija« na trnih spremljala vračanje slovenskih državljanov z dopustov na tujem, ki ga je z uradniško operativnostjo, kakršno pogosto pogrešamo, koordiniral državni sekretar Andrej Šter; veliko manj pa je bilo govora o tisočih Slovencev, predvsem mlajše generacije, ki jih je pandemija zajela v tujini, ker tam stalno živijo in delajo. Njihove izkušnje so nekateri mediji uporabili za nekakšna »poročila s terena«, ki so sicer odlična priložnost za spoznavanje neznanih okolij in za kratkočasno branje v dolgih dnevih samoizolacije – resnejše analize bega možganov pa moramo še vedno iskati z lupo.