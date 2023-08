V nadaljevanju preberite:

Zakaj je nos tako pomemben del človeške anatomije? In zakaj se mu pripisuje tolikšen pomen, še posebno v vizualnih ali literarnih reprezentacijah? Odgovor je po svoje preprost, po drugi strani pa kljub vsemu ne. Nos človeku poudari značaj – tako menijo mnogi. Vprašajte kateregakoli plastičnega kirurga in takoj vam bo ponudil korekcijo. Ampak lepota je subjektivna stvar, težko bi rekli, da obstaja generalni konsenz, sploh o tako pomembnem in (ne)markantnem detajlu, kot je organ, s katerim dihamo in ovohavamo.