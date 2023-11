Nostalgija po prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Smo v času Jugoslavije res znali bolje urejati prostor? Ko se nam v sedanjosti zdi, da nam ne gre dobro, se zatekamo k preteklosti. Iščemo izgubljene ideale. Glasovi arhitekturne stroke v javnosti vse pogosteje izpostavljajo, kako dobro so gradili v času Jugoslavije, zdaj pa kar ne zmoremo; in da smo takrat »živeli bolje«. Splošno nostalgično dojemanje polpreteklosti je razvidno tudi ob pogledu na ljubljanske spomenike, kjer se zdi, da je druga svetovna vojna začetek in konec naše zgodovine. Ob takšni nostalgiji imam nekaj pomislekov, saj zožuje našo perspektivo razumevanja lastne identitete.