O pljunku in poljubu

V kolumni preberite:

Kot otroci smo na dvorišču tekmovali v pljuvanju. Zmagal je tisti, ki je pljunil najdlje. Pljunek je bilo treba skrbno shrkati iz nosu in žrela, saj je bila slina premalo kompaktna za medcelinski projektil. A kljub temu da sem igral blokflavto in znal umetelno in močno pihniti, se mi v pljuvanju trudu navkljub nisem uspelo proslaviti. So bili pač drugi boljši. Pa še mimoidoči so nas kregali, ker smo svinjali tla na Ferantu, ki je takrat veljal za nobel sosesko.