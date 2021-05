Od nosa do ponosa

V kolumni preberite:

Pripomoček, ki me je v otroštvu navduševal, je bila palčka, na katere enem koncu je bila žlica za obuvanje čevljev, na drugi strani pa je bila majhna rokica, s katero so se osebe v zrelejših letih, ki so že izgubile mladostno gibčnost, lahko popraskale po težje dostopnem delu telesa. Domača predsoba omenjenega pripomočka ni premogla, kar je še spodbodlo moje navdušenje nad njim, a k sreči me hrbet takrat kaj prida ni srbel. Srbel me je pa nos, posebno spomladi, ko je vse cvetelo. Takrat bi mi omenjena rokica prišla še kako prav, da bi se z njo praskal po nosu.