Od zoba do kremplja

V nadaljevanju preberite:

Hišni ljubljenčki so pogosti prebivalci naših domov. V Evropi živi več kot sto milijonov mačk in 85 milijonov psov, v ZDA ima kar 60 odstotkov gospodinjstev hišnega ljubljenčka. Seveda veljajo doma določena pravila vedenja, a kljub temu v domači postelji spi od 15–45 odstotkov psov, mačke pa so tozadevno še bolj priljudne, saj se v posteljo vštulijo v kar 45–62 odstotkih primerov.

Hišni ljubljenček je velika pridobitev za družino, pripomore k boljši dinamiki medčloveških odnosov, poskrbi, da ljudje zgodaj vstajajo, pomaga, da se otroci priučijo odgovornosti in skrbi za drugega. V prejšnjih stoletjih so imele dame iz visoke družbe kužke tudi za to, da so bolhe z njih (dam, namreč) šle nanje (na kužke) in jih (bolhe) niso ovirale pri imenitnih damskih opravilih.

Vendar so hišni ljubljenčki, kot v našem primeru, včasih lahko tudi vzrok zdravstvenih težav.