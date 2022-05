Odprta vrata

V kolumni preberite:

V letošnjem Plečnikovem letu se bo zvrstilo veliko dogodkov, razstav, posvetov in publikacij, posvečenih našemu največjemu arhitektu. Junija se odpre Plečnikova razstava v Mestnem muzeju v Ljubljani, oktobra pa razstava Stari-novi svet: Jože Plečnik in njegov miljé v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. V ponedeljek pa je Plečnikovo medaljo za prispevek k arhitekturni kulturi prejela interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki je pripravila nominacijo za vpis dela arhitektovega opusa na Unescov svetovni seznam dediščine. Od lani je tako Plečnikova arhitektura tudi potrjeno eden redkih človeških ustvarjalnih dosežkov, ki jo zaznamuje izjemna univerzalna vrednost, kot osrednje merilo za vpis na seznam imenuje Unesco; ta dediščina je torej tako kot za Slovenke in Slovence bistvena dragocenost tudi za vse druge prebivalce sveta.