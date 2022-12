Olena Zelenska v Parizu

V nadaljevanju preberite:

Mar je treba podirati, da bi lahko spet gradili? Vprašanje je naivno, človeštvo vendarle konstantno uničuje, da bi lahko ustvarjalo, in kreira, da bi ugonabljalo. Je mogoče, da bi že enkrat zamenjali ta negativni miselni zemljevid? V tem kolektivnem življenju najbrž ne, intimno pa zmorejo vsaj nekateri plemenito premikati gore.

V ponedeljek je prišla v Pariz Olena Zelenska, 44-letna prva dama Ukrajine. Cilj odmevnega obiska, na katerega je prispela z obsežno ministrsko delegacijo, je bil promovirati ukrajinski odpor in tako preprečiti, da bi bili nesrečni Ukrajinci morda kar pozabljeni. Severnoatlantska povezava Nato jih, vsaj kakor lahko beremo, neomajno podpira naprej ter zalaga z najsodobnejšim orožjem in prepotrebno vojaško opremo, lahko pa da jih s pomembnih strani zlagoma umikajo evropski mediji in o njih vse manj razmišljamo Evropejci. Koliko nas v primerjavi s prvimi dnevi in tedni ruske morije še vedno intimno prizadene, kar boli strahotna tragika, ki jo od 24. februarja doživljajo nič krivi ljudje, pahnjeni v pošastno vojno? V sodobnem svetu je vse v komunikaciji, zato ni čudno, da je tudi nedavni ukrajinski obisk v Parizu (pro bono) organizirala ena največjih francoskih komunikacijskih agencij Havas, ki že dvajset let deluje prav tako v Ukrajini in je zdaj menda kanal med Parizom in Kijevom.