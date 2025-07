Ko se je izkazalo, da je na nedavnem vrhu Nata generalni sekretar organizacije Mark Rutte ameriškega predsednika »ljubkovalno« imenoval »očka«, je mnoge Evropejce prevzela mešanica gnusa, sramu, jeze in ponižanja. Ti občutki so upravičeni, rekel bi celo pravilni. Dokazujejo, da je med nami še vedno razširjen odpor do klečeplazenja.

Kaj je mogoče doseči s hvalo pri narcisoidnem vladarju? Kaj je naredilo Ameriko veliko?