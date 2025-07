Slepec vodi slepe

V nadaljevanju preberite:

Slabih deset let kasneje se nam muzanje nad »boleznijo norih Britancev« lahko sprevrže le v kisel nasmešek. Način, kako se je Slovenija skotalila do dvojnega referenduma o vojaških izdatkih in Natu, ima vse groteskne elemente zgodbe o brexitu, a brez njene tragičnosti. Vzporednice so presenetljive: kot pri brexitu je tudi napovedani slovenski »dvojni referendum« predvsem rezultat drame znotraj vladajoče garniture. Podobno kot nekdaj Cameron se tudi Golob spopada s »frondo« znotraj lastnih koalicijskih vrst. In podobno kot Cameron stavi vse na homeopatsko zdravilno politiko: referendum se z referendumom zbija …