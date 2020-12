Pada vlada?

V prispevku preberite:

V teh okoliščinah bo tudi minister Počivalšek prej ali slej ugotovil, da Janša nima dovolj političnega kapitala, da bi mu pomagal pri uresničitvi njegovih projektov v gospodarstvu. Obenem pa izstop Desusa iz vlade postavlja v nezavidljiv položaj tiste poslance SMC, ki niso izčrpali svojih političnih ambicij in jih ne mislijo izpolniti s prestopom v SDS. Dokler so delili usodo z Desusom, so lahko vsaj upali na oblikovanje nekakšnega »sredinskega bloka« znotraj koalicije, ki bi se lahko nadgradil v skupni listi na naslednjih volitvah. Brez te naveze in z volilno podporo, ki se od evropskih volitev sèm giblje krepko pod pragom za vstop v parlament, njihova politična pot vodi naravnost v prepad.