(KOLUMNA) Pogled iz Normandije

Glede na pomen, ki ga ima v zgodovinski zavesti Slovencev druga svetovna vojna (tako rekoč edino zgodovinsko obdobje, na katero spominjajo ulice v slehernem slovenskem mestu in spomeniki po vseh, še tako zapostavljenih predelih našega podeželja), bi se lahko začudili, da je tako pomembna obletnica, kot je osemdesetletnica zavezniškega izkrcanja v Normandiji, šla mimo nas skoraj neopaženo. Če primerjamo suhoparno poročanje naših medijev z ganjenostjo in pozornostjo, s katerima so slovesnosti spremljali v zahodnih državah, se ne moremo izogniti vtisu, da je za Slovence druga svetovna vojna nekaj oddaljenega, nezanimivega, invokacija njene zgodovinske izkušnje pa vzbuja nelagodje in skepso.