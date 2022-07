Poletno ali jesensko cepljenje?

Pojav različice omikron je zelo spremenil razvoj pandemije covida-19. Že prve genske analize so pokazale več kot 50 mutacij, ki so omikronu omogočile večjo kužnost in učinkovit »imunski pobeg« pred protitelesi, nastalimi po cepivih ali preteklih okužbah.

Povečana kužnost virusa: Pri omikronu je potrebnih manj virusnih delcev za naselitev sluznice (okužbo). Zato so za okužbo dovolj že najmanjši aerosolni delci, ki med dihanjem kužnega človeka pridejo v zrak in tam dolgo lebdijo ali se pasivno z gibanjem zraka prenašajo v zelo oddaljene dele istega prostora. Za omejitev širjenja omikrona je potrebna temeljitejša izvedba zadrževanja virusa (maske v zaprtih prostorih, za samozaščito ranljivih maske FFP2, ustrezna ventilacija prostorov).

Zmanjšana akutna patogenost virusa: Z omikronom so se glede na prejšnje različice pojavile razlike med velikim širjenjem okužbe ter hkratnim izostankom sorazmernega števila hospitalizacij in intenzivnih zdravljenj. Analize velikih skupin, okuženih z omikronom, kažejo, da je v primerjavi s patogenostjo različice delta, pri okužbi z omikronom polovična možnost za hospitalizacijo, tretjinska možnost za intenzivno zdravljenje in petinska možnost za smrt. Glede na izkušnje pri različici delta so možnosti za težjo obliko bolezni ali smrt pri omikronu relativno večje pri starejši populaciji. Pri ljudeh do petdesetega leta je smrtnost zaradi različice omikron za veliko večino ljudi, ki so že bili v stiku z virusom (cepljeni ali prebolevniki), primerljiva s smrtnostjo zaradi gripe, po šestdesetem letu pa se ta dejavnik z vse višjo starostjo povečuje do petkrat.

Kronične posledice okužbe z omikronom: Kljub zmanjšani akutni patogenosti omikrona v primerjavi s prejšnjimi različicami pa prve obsežnejše študije pojavov kroničnih posledic okužbe (dolgi covid-19) kažejo, da okužba z omikronom povzroča podoben delež kroničnih posledic (štiri odstotke) kot okužba z drugimi različicami virusa.

Zmanjšana imunogenost virusa in imunski pobeg: Imunski odziv, ki ga po okužbi vzbudi omikron proti lastni (pod)različici, je zaradi virusnih mutacij manj učinkovit in kratkotrajnejši, kot je bila imunost po okužbi s prejšnjimi različicami. Človek, ki se je okužil z različico delta, je bil pred okužbo varen še pol leta do eno leto. Pri omikronu se tovrstna zaščita zmanjša povprečno na dva do tri mesece. Podobno dolga je tudi zaščita pred okužbo z omikronom po cepljenju s poživitvenim odmerkom.

Poseben problem omikrona je stalen razvoj novih podrazličic (BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5, BA.2.75). Vsaka nova podrazličica je imunološko toliko spremenjena, da se virus lahko uspešno naseli na sluznici tudi v primeru nedavne okužbe (dva do tri mesece ali več) s prejšnjo podrazličico omikrona. Zato se epidemijski valovi pri omikronu pojavljajo pogosteje, kot so se pri prejšnjih različicah.

Vpliv poletne okužbe z omikronom na zaščito pred ponovno okužbo in zbolevanjem v jesensko-zimski sezoni 2022: Poletna okužba prinaša že znana tveganja bolezni (pri ranljivih hudo obliko akutne bolezni, pri celotni populaciji možnost nastanka kroničnih posledic bolezni). Poletna okužba z omikronom ne bo učinkovita zaščita pred ponovno jesensko-zimsko okužbo zaradi krajše imunosti po okužbi z omikronom in zaradi drugih podrazličic, ki bodo, pričakovano, prevladovale v jesensko-zimskem obdobju. Pač pa bo poletna okužba pri cepljenih ali prebolevnikih pričakovano povečala zaščito pred težjim potekom bolezni v jesensko-zimskem obdobju. Pri starejših in imunološko ranljivih bo ta zaščita manj zanesljiva.

Vpliv poletnega cepljenja: Zaradi poletnega vala okužb (zlasti različica BA.5) je zaradi zaščite pred težjim zbolevanjem (hospitalizacijo) priporočeno takojšnje cepljenje s poživitvenim odmerkom vseh starejših nad 60 let. Posebej pa je priporočeno cepljenje s poživitvenim odmerkom pri osebah s povečanim tveganjem za težji potek covida-19 (ranljivi kronični bolniki, oskrbovanci socialnovarstvenih zavodov, vključno z domovi za starejše občane, in vsi stari 80 let in več). Velik preventivni pomen pred množičnimi hospitalizacijami bo imelo organizirano poživitveno cepljenje v bivalnih skupnostih z ranljivo populacijo. Posebno pomembno je tudi cepljenje vseh, starejših od 60 let, ki se še niso cepili, niti še niso preboleli covida-19. Pri teh se teža okužbe z omikronom ne razlikuje bistveno od teže okužbe s prejšnjimi različicami.

Glede na študije akutne bolezni zaradi okužbe z različico omikron (število okužb in hospitalizacij) pri osebah do 60 let med poletjem 2022 ni razloga za drugi poživitveni odmerek cepiva. Priporočena pa so prejšnja cepljenja (osnovno ali prvo poživitveno), če jih še niso opravili. Med osebami nad 60 let imamo v Sloveniji 81 odstotkov polno cepljenih in 60 odstotkov cepljenih z enim poživitvenim odmerkom. Med osebami nad 70 let imamo 84 odstotkov polno cepljenih in 64 odstotkov cepljenih z enim poživitvenim odmerkom (za države EU so ti deleži za starejše od 60 let precej višji: 90,8 odstotka in 83,1 odstotka). Ti podatki kažejo na veliko nujnost cepljenja starejših s prvim poživitvenim odmerkom.

Glede na možnost nastanka dolgotrajnih posledic zaradi covida-19 (tako imenovani dolgi covid), ki se pojavljajo v vseh starostnih skupinah, bo omogočeno drugo poživitveno cepljenje tudi vsem osebam, starejšim od 18 let, ki tako želijo – za pristop k cepljenju ne potrebujejo zdravstvenih dokazil.

Jesensko-zimsko cepljenje: V jesensko-zimskem obdobju se bo glede na pretekle izkušnje epidemija covida-19 intenzivirala, verjetno se bodo pojavile nove podrazličice omikrona. Proizvajalci cepiv bodo predvidoma od septembra v cepiva vključevali tudi različico omikron. Za Slovenijo je zagotovoljeno, da bomo sproti dobivali posodobljena cepiva. Cepljenje s poživitvenim odmerkom bomo zaradi zaščite pred težjim zbolevanjem (hospitalizacijo) predvidoma priporočili vsem starejšim nad 60 let, posebno pa osebam s povečanim tveganjem za težji potek covida-19 (ranljivi kronični bolniki, oskrbovanci domov za starejše občane ter vsi stari 80 let in več). Cepljenje bo mogoče po preteku treh mesecev od zadnjega cepljenja. Priporočali bomo tudi hkratno cepljenje proti covidu-19 in proti gripi.

Poletno ali jesensko cepljenje? Osebam s povečanim tveganjem za razvoj težje bolezni svetujemo takojšnje poletno poživitveno cepljenje, nato se bodo v jesensko-zimskem obdobju predvidoma zaščitili pred težjim potekom bolezni s ponovnim poživitvenim cepljenjem s cepivi, ki bodo vsebovala tudi različico omikron. Za zaščito pred težjim potekom bolezni je najpomembnejši čas, ki preteče od cepljenja, manj pomembna je sestava cepiva. Tudi poživitveno cepljenje z originalno, wuhansko različico vzbudi dovolj spominskega imunskega odziva, da prepreči težji potek okužbe z omikronom pri imunsko krhkih osebah.

»Nova« ali »stara« cepiva: Cepiva proti covidu-19 bodo od septembra predvidoma vsebovala tudi različico omikron. Enako kot po celotni EU bomo ta cepiva takrat uporabljali tudi v Sloveniji. Vsi, ki se bodo odločili za cepljenje letos poleti, se bodo po preteku treh mesecev lahko cepili tudi v jesensko-zimskem obdobju. Glede na preliminarne podatke bodo cepiva z različico omikron bolje ščitila pred okužbo z omikronom. Za zaščito pred težjim potekom bolezni pa dobro ščitijo vsa poživitvena cepiva, padanje zaščite je odvisno predvsem od časa, ki je minil od zadnjega cepljenja.

Osebam s povečanim tveganjem za razvoj težje bolezni svetujemo takojšnje poletno poživitveno cepljenje. Nato se bodo v jesensko-zimskem obdobju predvidoma zaščitili pred težjim potekom bolezni s ponovnim poživitvenim cepljenjem s cepivi, ki bodo vsebovala tudi različico omikron.

Kje in kdaj se lahko cepijo vsi, ki želijo: Cepljenje je brezplačno in zagotovljeno vsem, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji. Cepilni centri po državi delujejo po določenih urnikih izvajalcev cepljenja, ki so objavljeni na njihovih spletnih straneh. Vse spletne strani cepilnih centrov so zbrane na spletni strani ministrstva za zdravje o cepljenju proti covidu-19.

Alojz Ihan, dr. medicinskih znanosti, imunolog, pisatelj in publicist

