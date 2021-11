Povprečnost ne bo več dovolj

V nadaljevanju preberite:

»Napadajo me, ker sem ženska.« Tako se je ministrica za izobraževanje Simona Kustec branila pred kritikami opozicije. Trditev se da k sreči empirično preveriti. So ministri moškega spola v tej vladi morda podvrženi blažji kritiki? So interpelacije proti ministrom Hojsu, Simonitiju, Počivalšku potekale v bolj gentlemanskih tonih? Je ministričin strankarski kolega Dikaučič, ki je šel skozi interpelacijo le tri dni za Kustečevo, doživel milejšo obravnavo? Ga je podprlo več poslancev?