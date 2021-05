V kolumni preberite:

Vsak človek ima pravico, da si premisli. To lahko razumemo na dva načina. Prvi je, da spremenimo stališče oziroma odločitev, ki smo jo že sprejeli. Drugi pomen pa nakazuje, da sprememba stališča ne izhaja iz oportunizma, ampak temelji na ponovnem premisleku, ki vpliva na dosedanja stališča in jih lahko celo spremeni. Pravica premisliti si, nosi seveda tudi odgovornost, saj če si premislimo v dogovoru, ki smo ga že sklenili, in ima to negativne posledice za drugega, moramo biti pripravljeni nositi te posledice, sicer je ta pravica zlorabljena. Zavedati se te pravice ni tako samoumevno, kot bi si mislili, pogosto namreč naša stališča nastajajo na parcialnih informacijah in vsak sam sebi najtežje prizna, da se morda moti.