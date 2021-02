Prerokbe v prostoru

V nadaljevanju preberite:

Živimo sredi velikih sprememb. Ko zgodovina pospeši in se stampedo dogodkov, novic in tvitov dnevno stopnjuje, najprej izgubimo občutek za merilo. Vendar pa sredi kriz ne kričijo samo besede na časopisnih straneh in ekranih pametnih telefonov. Eden izmed najzgovornejših jezikov je jezik prostora. Resda je postavljanje stavb in urejanje javnih površin počasen, dolgotrajen in predvsem drag jezik, vendar pa je zato pogosto tudi bolj neposreden in odkrit. V prostoru je precej teže vzeti nazaj besedo, če je ulita v beton, oziroma zahtevati popravek, če je izjava zgrajena iz kamna. Zato je včasih lažje razumeti, kam plovemo, če ne preberemo novic, ampak gremo odprtih oči na sprehod.