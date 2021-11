Rakova jelša – nove Murgle?

V kolumni preberite:

Če sledite nepremičninskim oglasom v Ljubljani, lahko najdete naravnost bizarne ponudbe. Povpraševanje je tako veliko, da ni več luknje, ki ne bi bila dovolj dobra za oddajo ali prodajo. Majhne, temne polkleti se drago prodajajo kot »svetla, prostorna stanovanja«. Po drugi strani se gradi luksuz za petičneže in nepremičninske špekulante, pri čemer so velik del stanovanjske kvadrature zastekljene lože in neosvetljeni hodniki, ki so namenjeni le zviševanju cene. Bliža se čas volitev in kot običajno tudi tokrat politične stranke obljubljajo gradnjo novih stanovanj. Ob pospešeni gradnji, ki jo poganja veliko povpraševanje, je utemeljeno vprašanje – kakšna naj bodo ta stanovanja?