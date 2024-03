Reforme niso bavbav, le skomunicirati jih je treba

V nadaljevanju preberite:

Na uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) so ta četrtek precej pohiteli s pripravo spomladanske napovedi gospodarskih gibanj, objavili so jo dober mesec prej kot običajno. Toda za razliko od dveh let nazaj, ko prejšnji vladi v predvolilni pomladi 2022 Umarjeve gospodarske projekcije niso bile všeč in se z njimi dolgo ni hotela seznaniti, zdaj teh težav ni bilo. Pa čeprav so analitiki letošnje gospodarske obete poslabšali in napovedali, da bo naše gospodarstvo letos zraslo le za 2,4 in ne za 2,8 odstotka.

Zakaj razmere v javnih financah postajajo vse bolj napete? Kakšne obveznosti nam nalagajo nova fiskalna pravila? Zakaj potrebujemo reforme in kaj se lahko naučimo od Marije Terezije?