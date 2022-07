Časi za državniško držo politike

V kolumni preberite:

V julijskem času rekordne vročine, katastrofalnih požarov in prelomnih denarnih odločitev smo v sredo doživeli še politični vrhunec meseca, ko se je smetana slovenske vladajoče in nedavno vladajoče politike skupaj z nekaj ekonomisti in predstavniki energetike zbrala na posvetu v vladni palači. Resnost in težo dogodka je podčrtalo dejstvo, da sta za isto mizo sedla sedanji in prejšnji premier Robert Golob in Janez Janša – in to kljub temu, da slednji nasledniku blokira sestavo vlade po meri, kot si jo je ta zamislil. A vseeno naj bi ju tokrat združil isti višji cilj: ubraniti ljudi pred bližajočo se energetsko draginjo.

Obveznemu uvodnemu fototerminu je sledila dvourna izmenjava stališč z na koncu neizbežnimi izjavami politikov. Format srečanja je meril na piarovske učinke in prepričevanje javnosti, da se vladajoči zavedajo resnosti razmer in zato skušajo najti najširši politični konsenz za odločitve, usmerjene v interventne ukrepe za blaženje učinkov visoke inflacije. Za zdaj smo lahko iz izjav obeh strani razbrali precejšnje politično soglasje – a ko bo šlo zares v politični in volilni jeseni 2022, bo te konsenzualne idile verjetno hitro konec.

Kdaj bo nastopil trenutek ekonomsko-politične resnice? Kakšni izzivi čakajo slovenske javne finance? Kakšne posledice prinašajo četrtkove prelomne odločitve ECB? Zakaj je na obzorju recesijski scenarij v evrodeželi in pri nas in kaj je v tem primeru naloga vlade in politike, da zaščiti ljudi?