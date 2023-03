Reformski zastoj na minskem polju davkov

V nadaljevanju preberite:

Ko se človek znajde na vrhu oblastne piramide in politične moči, ob množici izzivov običajno ugotovi, da sam kljub vsemu marsičesa ne ve, zato si omisli strokovne svetovalce. Premier Robert Golob sicer nima vedno srečne roke pri izbiri kadrov in svetovalcev. Je pa pri nedavnem izboru članov strateškega sveta za makroekonomske zadeve pozitivno presenetil in se obrnil na ljudi, ki nekaj vedo o (makro)ekonomiji in izzivih, ki so pred Slovenijo. Skratka, na ekonomiste, ki mu lahko dajo ustrezne nasvete, odgovorijo na vprašanja in ga verjetno tudi sami opozorijo na ekonomsko-politične zagate, kjer zdaj ne gre odlašati z ustreznim vladnim ukrepanjem. Pozitivna je tudi raznolikost sveta, saj gre za zbor ekonomistov različnih generacij, pogledov in ekonomskih šol.

Ob serijskem ustanavljanju različnih strateških svetov se najprej postavi vprašanje, ali bo premier, ki je seveda politik, poslušal svoje strokovne svetovalce in njihove nasvete upošteval pri odločitvah ekonomske politike. Ali pa jih bo konzumiral predvsem za fototermine in medijsko loščenje ne najbolj bleščeče vladne javne podobe.

Kaj je premierja vodilo, da je potegnil ročno zavoro pod davčno reformo? Se ponavlja zgodovina propadlih reformskih projektov? Kaj bi lahko Golobu o reformah in pomenu ustreznih davkov povedali njegovi makroekonomski svetovalci?