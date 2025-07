V nadaljevanju preberite:

Nasploh je vojska, ki se mora vesti, kot da bo še sto let mir, a biti obenem pripravljena, da bo že jutri vojna, na kar nas zadnje čase ponovno vse bolj glasno opozarjajo, zgled pri optimizaciji roka trajanja vsega. Ključ do uspeha so zaloge, ki morajo biti vedno pri roki. Bognedaj, da bi česa zmanjkalo. Ampak v primeru dolgotrajnega miru neporabljene zaloge v skladiščih propadajo in jim slejkoprej poteče rok trajanja. Zato je smiselno preverjati, ali so zaloge, kljub pretečenemu roku trajanja, še vedno uporabne.