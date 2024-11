(SATIRA) Dobrodošli v Klub nepriznanega sodišča

Če bi po kakšnem čudnem naključju danes ali jutri Ne Tam Jahu vendarle prijahal v Berlin ali Rim, se mu ne bi zgodilo prav nič hudega. Takšna je varnostna ocena, ki so nam jo poslali iz glavnega vohljunskega štaba naše agenture, mi pa smo jo z golobom že poslali Mosadu.

Številni običajni smrtniki so si v prvem hipu oddahnili, upajoč, da je še pravica in vsaj kakšen ostanek boga na tem svetu. Ni bilo treba čakati 12 ur, da se je bog oglasil. Ne eden, vsako uro je več teh bogov. S polno vero v vsesplošno pravičnost nas zelo samozavestno opozarjajo, kako zelo veliki in pravični bogovi so. Nemška zunanja ministrica Annalena je, denimo, povedala, da primer še proučujejo in da je vprašanje prijetja Ne Tam Jahuta v bistvu teoretično vprašanje. Ni povedala, koliko časa nemško vrhovno poveljstvo potrebuje za teoretično proučitev jahalnih omejitev, zato bo po Nemčiji lahko še dolgo jahal.

Kakršen veter, takšno je vreme. Otroci pa sirote. Foto Jonathan Ernst Reuters Pictures

Tudi italijanski minister Tajani je dal vedeti, da bodo odločitev o tem delikatnem vprašanju še sprejeli. Njegov soborec Matteo Salvini pa ni okleval z odkritosrčnostjo: »Ne Tam Jahu je v Italiji dobrodošel,« je ostal brez dlake na jeziku prometni minister Matteo. Češki premier Fiala se zgraža nad nesrečnimi sodniki v Haagu. Romunija okleva. Skratka, v Evropi je pravo svetinja par exellence. Samo poskusite zamuditi s plačilom davkov, na primer.

Je pa vsem oklevajočim evropskim voditeljem in resnici pljunil v oči naš najboljši sosed, posredni lastnik druge največje slovenske banke, ogrski šejk, graditelj ljubljanske avtobusne postaje, nesojeni graditelj drugega tira in nesojeni imetnik več hektarske parcele v Luki Koper Viktor O, ki je prijatelja in somišljenika Bibija milo prosil, naj pride čim prej v Pešto, da se bosta skupaj smejala nezaslišano predrznemu sodnemu nalogu o aretaciji. Brez zadržkov bo sprejel še prijatelja Vladimirja Vladimiroviča. Iz česar sklepamo, da je mednarodno kazensko sodišče v Haagu pravzaprav leglo rasizma, antisemitizma, protisovjetstva in drugih podobnih krivic na svetu. Naš zagrebški dopisni član Kluba nepriznanega sodišča nas je opozoril, da je Andrej Plenković še v času slovenskega mejnega ritanja izrazil filozofski preblisk: Ne priznajem haaški sud*. Na kar se je odzval srbski predsednik regionalnega kluba, da je to misel prvi izrekel njihov pokojni kralj Slobodan. Nihče pa ne omenja Josipa (Broza, namreč), ker so priče te stare uporne misli že malce dementne ali pa rahlo mrtve.

Še pred kakimi desetimi leti se je slovenskim prometnim strategom zdelo nedosegljivo, da bi država premogla pravljičnih deset milijard za novejše železniško omrežje. Ministrica Alenka je prejšnji teden razglasila revolucionaren preobrat: 15 milijard evrov je za državo zdaj mačji kašelj. Je pa hkrati potočila solzo nad isto državo, tisto, ki vse težje ureja gradbene papirje, a bo v kratkem za vse počasnejše papirje vseeno prejela pošteno višje plače. Kakšna smola! Včasih so papirje izdali v treh tednih, pa ni bilo denarja. Zdaj ko imamo milijarde, pa so papirji vse pogosteje na Luni. Morda bi se Robertu in njegovim ministrantom izplačalo birokratom dodati še dve milijardi za pot na Luno. Mogoče bi se kdo od njih le upal v vesolje ponje. Če bi uvozili še dovolj pridnih rok, bi tudi slovenski vlaki dobili pospešek.

V piranski občini ne mine teden, ko ne bi poskrbeli za nove urbanistične komedije. Zdaj nameravajo še za Strunjan sprejeti prostorski načrt, ki ubija teniška igrišča. Košarka in tenis sta menda zgodovina. Precej raje bi imeli 60 apartmajev in še tri dodatne bazene na tistem mestu. Tožijo namreč, da jih imajo zdaj z morjem vred premalo. Krajinski park obišče 340.000 turistov na leto. Če bi poslušali investitorje, bi v Strunjanu lahko nekoč in nekako stlačili tudi milijon turističnih sardel.

Če v drugih krajih omejujejo turistični obisk, jih bodo pa v strunjanskem parku tlačili sardinam v konzervah podobno. Njihovi strategi pravijo: »Kuhaj turiste (in prodajaj parcele), dokler so vroči.« Kaj bodo počeli »zanamci«, ko jim bo zmanjkalo parcel, obale in vode, je to njihov problem. Sami so si krivi, da so zanamci! Županov kabinet poka od ponosa na svojo turistično in razvojno vizijo. V štirih letih bi lahko zabetonirali vse parke in predvsem teniška igrišča. Valuti ne bodo gledali v zobe. Tak je skoraj popoln bankirski pogled na svet in na občino kot bankomat.

* Ne priznam haaškega sodišča.