(SATIRA) Največji Kekec (Kekius Maximus)

Slovenija je veliko bolj povezana s svetovnimi vplivneži, kot bi si mislili. Eden od vplivnežev, ki se nadvse trudi za našo pozornost, je najbogatejši Zemljan. Nedavno si je spremenil ime. Iz navadnega Elona, ki ima, podobno kot vsi mi, dve roki, dve nogi, eno samo glavo in rit zadaj, se je preimenoval v Največjega Kekca. Ker zveni malce hribovsko slovensko, ga je zapisal po latinsko. Elon je za Kekca zvedel od prijateljice iz Sevnice, ki mu je, upajmo, pojasnila etimologijo imena. Zagotovo ve, da Kekec izhaja iz ljudsko priljubljene besede kakec. Če smo torej natančni, Kekius Maximus pomeni največji možni kakec.

Politiki in nesramno bogati se pogosto šele v zavetju politične in kriptovalutne moči sprostijo in do konca razgalijo karakter. Za Kekca Maximusa to velja kot iz učbenika. Če diplomati ovijajo besede v celofan in sijoče opise, iz katerih nam navadnim smrtnikom ni prav nič jasno ali še manj, pa je mišičnjakom, kot je Največji Kekec, v veselje, da mestu in svetu povedo, kaj jih muči. Ta Kekec se med drugim neskončno rad zabava na račun Nemcev in še raje Britancev. Kot glavni Trol Oficir jih zbada, da je državljanska vojna med Otočani neizogibna, ker je Velika Britanija vse bolj stalinistična in ker je Britancem menda dovolj policijske države. Nemcem, od Marxa dalje rojenim komunistom, ki jih vodijo bedaki in tirani, pa na vsak način želi uturiti oblast stranke AfD (arbajt maht fraj!). Da o nakupu Grenlandije ne govorimo. Kekec si nadvse želi, da bi se Evropejci med seboj čim bolj jezili s pomočjo podobnih kekcev, kot so Viktor Ogrski, Fico Slovaški, otoški Antievropejec Nigel in Wilder Holandski. Joj, kako lepo bi bilo v Ameriki, če bi se Evropejci počili med sabo! Njegova prav nič skrita želja se niti za las ne razlikuje od želje prijatelja generala Vladimirja Vladimiroviča Kremljeviča. Za ta načrt je pripravljen posoditi vse svoje satelite in vse svoje trole s teslami vred, da bi le podkuril tej evropski zibelki pravljic. Tako se je vedno dogajalo v zgodovini in po vseh zabavah. Ko je bilo najlepše, je bilo treba domov. Po vsakem razcvetu običajno sledi mračni srednji vek, s čarovnicami, grmadami in inkvizicijami vred. Ali pa barbari naskočijo cesarstvo.

Ne vprašajte, ali ima Kekec Maximus kaj občudovalcev v naši dolini. Ti kekci najraje razlagajo, kako lepo nam gre in še raje, kako lepo bi nam lahko šlo. Upokojencem gre celo prelepo, saj jim bodo letos povišali penzije za zavidljive 4 odstotke. To bi lahko škodljivo vplivalo na njihovo zdravje in zarejenost. Zato so RTV povišali za 10, en odstotek (kmetom in podjetnikom pa dva) bodo vsem odškrnili kar od bruto plač. Dražje bodo vse pijače, alkoholne in nealkoholne za več kot 10 odstotkov. Če dodamo še vse ostale davke in omrežnine, bo na koncu komaj kapnilo toliko, da bodo lahko bankirjem, elektrikarjem, javnim delavcem dvignil plače za pičlih 15 do 35, funkcionarjem revnih 40 do 70 odstotkov. Inflacija pa bo posledično čudežno manj kot dvoodstotna.

Ovce ljubijo kekce. Foto Press Release

Tako postaja tudi jasno, zakaj je treba še bolj obdavčiti nepremičnine, kajti dosedanji davki res niso dovolj, če hočeš zavreti pretakanje kapitala v hiše in stanovanja. Veliko pametneje bo nepremičnine prodati, jih prepisati na bližnje in daljno sorodstvo, jih spremeniti v poslovne prostore (v apartmajske hotelčke, na primer), vikende pa raje kupovati pri Hrvatih, ker jih še nismo dovolj. Ali pa dodatno vlagati v banke in zaupati kriptokekcem, ker jim primanjkujejo ravno ti slovenski kapitalski viški za milijardne dobičke. Boste videli, kako veliko stanovanj bodo gradili Slovenci naslednja leta. Samo še malce višje stanovanjske davke predpišejo, pa bomo v stanovanjskem raju.

So se pa stanovanjske problematike konkretneje lotili pri Loteriji. Dve stanovanji so že oddali. Hkrati so uvidevno omejili število nesrečnikov, ki so nameravali po vsej sili preizkusiti novoletno nesrečo. Tako je ostalo praznih rok le kakih 349.500 nesrečnikov, saj so lotostrategi vedeli, da bi bila prodaja milijona srečk lahko pogubna za samomorilsko razpoložen narod, ki potem dobi le dve stanovanji in 520 denarno komaj otipljivih nagrad. A niti še tako lep dobitek največkrat ne prinaša prave sreče. V Sloveniji imamo lep primer, ko je mož v nekaj letih dvakrat zadel sedmico, a že čez pet let so mu blokirali račun in je moral po pomoč na Karitas. Zato je kar prav, da Loterija omeji prodajo srečk, kajti nesreče je že tako preveč na tem svetu.