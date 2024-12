(SATIRA) Davek na striženje ovc

Nekateri še pomnijo, kako je bilo, ko ni bilo omrežnin in davkov na nepremičnine. Ko je (tedanji) državi zmanjkalo denarja za nakup nafte, je vlada najprej uvedla par - nepar vožnjo avtov. Kasneje je Milka Planinc sprejela racionalizacijo z bencinskimi boni, vsak voznik je dobil le 40 litrov bencina na mesec. Zmeda je trajala en mesec, čez dva meseca je spet vse teklo kot namazano. V Jugoslaviji so že zdavnaj izumili sistem »Snađi se!«* Nekaj let zatem je šla država v maloro.

Šnel kurz iz zgodovine pomaga pri razumevanju bleščečih državnih prijemov v današnji (Jugo)Sloveniji. Najprej smo vsi kurili na drva in premog. Bilo je precej dima in ogljika v zraku, ljudje so se mučili s pripravo drv in pepelom. Oboje so ukinili še pred osamosvojitvijo in kljub krizi so prišle v modo peči na kurilno olje. Potem so vizionarji rekli, da ne bomo več podpirali naftnih šejkov in da se bomo uprli klimatskim spremembam. Izumili so toplotne črpalke, izolacije hiš, v zadnjem desetletju so dodali še električne avtomobile in sončne elektrarne na strehah.

Eh, imamo pa nov problem. Slovenci radi pretiravajo in že pridelajo veliko (morda celo preveč) elektrike doma. Če bi šlo s tem tempom naprej, bi čez nekaj let podalpski električni šejki propadli. Po drvarjih, rudarjih in naftnih šejkih bodo prav kmalu na udaru še električni šejki. Zato so se že rodili omrežninski šejki. Nenadoma smo izvedeli, da je eno elektrika, drugo pa kabli. Kabli včasih niso bili omembe vredna električna pritiklina, zdaj pa lahko kabelski šejki mimogrede dajo brco vsakemu golobu v rit. Ne bo se z njimi hecal noben mlečnozobi politični povzpetnik. Kabli so zdaj vsaj toliko kot naftni vrelci. Zato že ustanavljamo stranko Protikabelskega izkoriščanja in Civilno iniciativo za brezžični prenos energije.

Narod je zaradi tako bogate zgodovine zmeden. Mnogi že mečejo toplotne črpalke na odpad, drugi ponovno gradijo kurišča na lesno biomaso, saj je ta menda znova povsem prijazen in naravni izum energije. Malce bomo spet kašljali in se dušili v zaplinjenih kotlinah, ogljika bo več v zraku, a še zmeraj neprimerno manj, kot ga imajo na vseh vojnih frontah. Hkrati se bomo spopadali z omrežninskimi šejki, ki vztrajajo, da je bila edina rešitev petkratna podražitev omrežnin in stokrat dražja omrežnina iz časovnega bloka običajne potrošnje v primerjavi s ceno, ko elektrike ne potrebujemo. Ponoči imamo žice na voljo brezplačno. Tedaj lahko plešemo po kablih, nam predlagajo. Podobno, kot če bi nam poleti brezplačno ponujali smučanje po kranjskogorskem snegu, januarja pa ne bi računali senčnikov na portoroški plaži. In žalujoči ostali bi morali biti hvaležni za takšno omrežninsko širokogrudnost.

Za razvedrilo pa nam predvajajo smešnice. V zadnjih nastopajo agenti za energijo, ki so končno pokazali, kdo zares vlada v tej državi. Če ste doslej mislili, da volitve koristijo demokraciji, ste se še enkrat zmotili. Vse bolj se redijo neodvisni agenti in podobni mišičnjaki, ki se samo smejejo namišljenim vladarjem in tistim, ki jih volijo. Kadar koli jih lahko pošljejo v oslovski kot. Podobno se bo godilo tudi pri davkih na nepremičnine. Zato nas niti niso presenetila javna občila, ki so papigirala alkimistični Golobov model »izničenja« nepremičninskega davka. Naš prvi in edini je dal vedeti, da je nepremičninski davek v bistvu čudež socialne države. Če bodo lastniki nepremičnine oddajali, bodo ta davek lahko izničili. Točno to besedo je uporabil. Kako dobrega srca je ta naš vladar, kajne! Analitiki so celo razvili tezo, da bo tak davek tem bolj izničen, čim višje bodo najemnine. Lep prispevek političnega čarodejstva k slovenski blaznosti! Omenjena formula v resnici zgolj kuha žabe v postopno ogrevani vodi.

Kdor bo hotel »izničiti« novi davek na nepremičnine, bo torej moral najprej še dodatno odreti najemnike in se potem še sam pustiti odreti državi z višjim davkom od oddaje nepremičnin. Za državni erar ne bo nič izničenega, samo še kakih 50 odstotkov (pri Boštjančiču niso malenkostni!) več bo kapnilo, ovce bodo ostrižene, žabe bodo kuhane. Tam, kjer se prepirajo ovce in žabe, Janez Ivan dobiček ima. V naši agenturi pa odpiramo svetovalnico za starojugoslovansko veščino: Snađi se! Snađi se v prenesenem prevodu pomeni: davek na striženje ovac. Narodu bo enkrat dovolj in bo zahteval tudi ta davek. Z manjšo opombo: Časi se spreminjajo, navade pa niti ne.

* Znajdi se.