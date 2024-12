(SATIRA) Pa tako lepega golobčka je dobila

Če ste doslej mislili, da se ljudje delijo glede na to, na kateri strani druge svetovne vojne se (še zmeraj) morijo, glede na to, kateri ideologiji (komunistični ali janšistični) napovedujejo smrt, glede na veroizpoved ali na barvo kože, se pošteno motite. V tej državi se ljudje delijo v glavnem na dve skupini. V Sloveniji je 382.517 pridnih in 666.999 lenih (morda celo porednih) delavcev. Podatek smo v naši tajni agenturi dobili od Božičkove piar službe. Božiček je 382.000 pridnim Slovencem odobril božičnico v povprečnem znesku kakih 1300 ali 1400 evrov, zavrnil pa je vsaj 666.000 prošenj navadnih zgub.

Obstaja pa še zelo majhna podskupina posebno pridnih, ki dobijo božičnico v bitcoinih. Za takšno darilo so seveda morali v pismu Božičku priložiti ustrezne dokaze zvestobe princu Elonu.

Ker so bitcoini in druge pravljice o lahkih in bajnih zaslužkih učinkovit opij za številne lakomne vernike, je včasih koristno opozoriti na stare izkušnje in morda o tem tudi kaj malega prebrati. S kriptokovanci se namreč muke premožnežev šele začenjajo. Na primer spoznanje, da se takšne rasti in padci vrednosti domačih valut, kot jih doživljajo kriptovalute, po navadi dogajajo v gospodarsko in finančno obubožanih državah. Izkušnja, ki jo velja ponavljati vsak mesec, pravi, da je bitcoin dosegel svojo podobno čarobno veljavo tudi že v prvih mesecih prvega mandata Donalda Trumpa. Toda že drugo leto istega mandata je izgubil 80 odstotkov svoje vrednosti in skoraj izpustil dušo.

Osem let je doba, v kateri nam iz glave izpuhti še kaj lepšega, kaj šele tečaj kakšne kriptovalute. Da ne boste rekli, da smo mainstream trobilo, ki služi Trumpu in vsem njegovim največjim domačim vernikom in občudovalcem.

O bitcoinih pišemo s še posebnim veseljem v dneh, ko se skoraj vsa podjetja širokoustijo z božičnicami. Tisti, ki bodo delili 250 evrov, so sicer raje tiho, zato pa ne manjka onih, ki bodo delili od bahavih 2000 evrov navzgor. S takšnimi božičnicami spravljajo svoje zaposlene v težke preizkušnje in hude nevarnosti. Eni se bodo prenajedali, tiščalo jih bo v trebuhu, napihovalo, pritiskalo v žlički, pri žolču, prebudila se bo putika ... Drugi bodo vložili premoženjsko srečo za potovanje na eksotične plaže, tvegali stresna potovanja z letali, za avanture na letaliških čakalnicah. Še najtežje se godi prav tistim revežem, ki so nameravali svoje zajetne božičnice pretopiti v bitcoine. Njim je namenjena ta kolumna. Naj vendarle previdno in preudarno razpršijo tveganja, naj ne zaupajo zgolj Elonu in Donaldu, da se ne bi ob letu osorej jokali in pritoževali na sodišča in vse druge možne instance.

Končno pa imamo veselo novico za upokojence: nobena od prej naštetih nevarnosti jih ne bo doletela. Ne bodo se prenažirali, ne bo putike in tiščanja pod žolčem, noben »kojn« (niti bit) jih ne bo spravljal v stresno, še manj v smrtno nevarnost, ko bo čez leto dni prosto padal s triglavskih višin. Ne bo jim treba na Maldive in Sejšele s prekaljenimi agenti in prodajalci navideznih sanj. Lepše tolažbe si v teh predprazničnih dneh niso mogli želeti. Ampak takih je samo 600.000. Kaj pa omenjenih 382.000 pridnih revežev?

Če ima tak ptič še oljčno vejico v kljunu, je pravljica popolna. Foto S Mariana Bazo/Reuters

Izjemno darilo je prejela predsednica Nataša v Vatikanu. Ni ji ga prinesel Miklavž, ampak Frančišek osebno. Niti v sanjah ni pričakovala tako pomenljivega in vizionarskega darila z globokim (kripto)sporočilom. Z zvrhano mero ponižnosti je iz rok Svetega očeta sprejela goloba z oljčno vejico v kljunu. Oče Bergoglio je vedel, s čim ji bo ogrel srce. Zdaj ga bo postavila na častno mesto v pisarni, morda kar ob Melanjine božične čestitke, in komaj čakala na dan, da se Miklavževa želja uresniči: da prileti golob z vejico v kljunu.

Na koncu pa se je treba vprašati, ali bodo kakšnega »kojna« vendarle deležni tudi slovenski kriminalisti, ki so v pičlih šestih dneh zasačili prave mafijce, ne tistih s plačanih celjskih plakatov. Imeli so sicer precej sreče, da imajo opraviti z balkanskimi mafijci, kakršni običajno nastopajo v filmih Sam doma. Zato še ni povsem jasno, ali so v avtu žrtve nalašč pustili sledilno napravo, ki jih je pomagala razkriti. Zagotovo pa je policijski dosežek posledica mafijske nevednosti. Saj banda ni upoštevala vsaj enega od starih slovenskih pregovorov, ki pravi: Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Zdaj javnost samo upa, da bodo odkrili tudi piromane v piranski občini, kjer vsaka dva meseca sanjajo kresno noč.