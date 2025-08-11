(Satira) Zver je s Satanom na ti

Predstavljajte si, čeprav si je to v teh časih res težko, da ste na dopustu, morda na Oljski gori v Jeruzalemu. V enem od lokalov zagledate plakat z napisom: »Porušimo Gazo in počistimo golazen!« Predstavljajte si še, da vas je plakat v deželi Kristusovega izdajstva spravil v bes. Kako boste ravnali: A - Boste odločno in kriče stopili do plakata, ga strgali z vrat nesramnega lokala, ga zmečkali, popljuvali, poteptali in se morda celo polulali nanj? B - Se boste naredili slabovidnega, da ne razumete tujega jezika, na hitro spili kavico, plačali natakarju in se po slovensko pritajeno umaknili?

V priljubljeni ljubljanski lokal Pritličje je zadnje dni zaneslo skupinico res pravih, klenih, borbeno razpoloženih gostov od boga izvoljenega ljudstva, ki so v lokalu gostiteljske države ugledali plakat z napisom »Stop Arming Israel!« Pripadniki izbrane smetane sploh niso pomišljali ali oklevali. Strgali so plakat, ga zmečkali, poteptali, verjetno tudi popljuvali in izrekli nekaj zelo grdih ter sočnih besed, ki jih tukaj ne bomo ponavljali.

Ne vemo dovolj natančno, koliko so bojevito razpoložene turiste nadlegovali slovenski žandarji ali očitno raje niso tvegali še ene diplomatske vojne. Zato smo najbolj cenjenega slovenskega evroposlanca Milana prosili za komentar in od srca rad nam je zagotovil, da v Ljubljani sploh ni šlo za kakršen koli satanski poseg, ampak da so Izraelci ravnali kot luč Zahoda, kulturno, napredno, v skladu s pričakovanji izobraženega in izvoljenega naroda. Na vprašanje, kako bi zver ravnala, če bi v Jeruzalemu naletela na v uvodu omenjeni hipotetično izobešen plakat, nam je zver odgovorila: »Pripisala bi: Naredite mi to deželo spet izraelsko!« Toliko o satanistih in zvereh v Ljubljani.

Smo pa opazili pripombo velikega Milanovega učitelja in nadvoditelja Janeza Ivana, ki je predsednici države Nataši Pirc Musar solil pamet, naj raje skrbi za Slovence v Sloveniji, saj da so Slovenci v Italiji in Avstriji, kot tudi Palestinci, stvar Avstrije, Italije in domnevno Izraela. Janezove trobente nas, preostale nevedneže, zmerjajo za Butalce, ker se sploh ukvarjamo z nepomembnimi tegobami zamejskih Slovencev in drugih genocidov. Znani domobranoljubec Janez Ivan je tudi tokrat pozabil brati Ustavo RS, ki predstavnikom večinskega naroda v petem členu nalaga skrb za uresničevanje pravic narodnih manjšin v sosednjih državah. Toda že ob prvem izletu čez Karavanke se bo repenčil, kako učinkovito in iz dna srca skrbi za koroške Slovence.

Ker pride spoštovani predsednik Sergio Mattarella kmalu na odprtje lepo prenovljene italijanske gimnazije v Koper, bi ga prijateljica Nataša morala malce predramiti iz prijateljskega sna, kaj je pravzaprav imel v mislih, ko je že davno bivšemu slovenskemu predsedniku in Slovencem pred petimi leti z rompom in pompom vrnil tržaški slovenski Narodni dom. Po petih letih še prav nič ne vemo, kdaj bo res prišel v slovensko posest. Črnosrajčniki menda samo zato packajo po vratih konzulata, da smo Slovenci drekasti, saj niti vrnjenega Narodnega doma ne znamo prevzeti. Kolikokrat, torej, gospod Sergio, boste največjim prijateljem brez odškodnine še vračali že tako njihov zakurjeni dom?

Kdaj ga bodo zares vrnili tržaškim Slovencem? FOTO: Muzej novejše zgodovine Slovenije

So pa Slovenci in Primorci sploh nadvse trpežna prometna podvrsta. V Vipavski dolini bodo naslednje dni na vaške ceste stlačili tranzit z evropskega koridorja od Vzhoda proti Zahodu. Od Postojne do Jelšan čakajo samo na izbiro trase že 30 let. Mimo Kozine so po 27 letih dobili 1,8-kilometrsko obvoznico, ki nič ne poveča nobene hitrosti tranzita z Reke mimo Kozine, ampak morajo zdaj Kraševci in Brkinci vsaj nekaj let tiho čakati na še kakšno novo zlato krožišče ali prehod za pešce.

Za cesto od Kopra do Dragonje pa bodo papirji napisani morda čez tri leta. Po prostorskih načrtih se seveda še ne da peljati. Cestni šefi se čudijo, zakaj je nenadoma toliko nesreč na cestah. Strokovnjaki pridigajo, da je kriva hitrost. To lahko izračunamo s preprosto uporabno nalogo: če za 286 kilometrov med Koprom in Mursko Soboto potrebuješ šest ur, pomeni, da voziš povprečno 47 kilometrov na uro.

Res prehitro. Čez pet let boste na tej hitri cesti vozili največ 35 kilometrov na uro. Hitreje kot zdaj – nikoli! Razen če bi se ljubljanski šefi vsak dan vozili v službo v Ilirsko Bistrico ali vsaj v Sečovlje. Ali pa bi jim na novih odsekih zakonsko pripadla provizija od vlečnih služb.