V nadaljevanju preberite:

Predstavljajte si, da na ulici zagledate pet do zob oboroženih poklicnih pretepačev, ki brez usmiljenja in do skrajnosti nečloveško pretepajo 12-letnega suhega fantiča, ki že mesece ni jedel. Ali posežete v neenakopraven boj in tvegate zlomljen nos, dva zbita zoba in še pretres možganov? Ali se raje naredite Francoza in greste mimo z opravičilom: saj ne tepejo mene!