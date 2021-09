Še eno prgišče biserov med svinjami

V nadaljevanju preberite:

Že teden dni poslušam hvale, kako uspešen je bil blejski forum, kako rekorden, kako bogat, kako številčen, moder, obetajoč, kaj vse da se bo izcimilo iz njega, kako pametni so bili razpravljavci, kako krščansko čisti, napredni, kako v bistvu mišičasti so bili sklepi foruma. Še zrezki, ki so jih pekli politični smetani, so bili najboljši na svetu.



Pokojni oče je po takih samohvalnih veledržavnih sporočilih prejšnjega režima nam otrokom, ki nas sicer ni brigalo prav nič, napovedal, da se bosta jutri zagotovo pocenila kruh in mleko. Lahko ste torej prepričani, da bomo po blejskem strateškem forumu živeli srečno in debelo vsaj do naslednjega trka biserov in svinj.