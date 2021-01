Skriti dan leta

V kolumni preberite:

Prepovedan je bil zgolj in samo dvom o nezmotljivosti vodje. In prav ta misel ga je vse bolj obremenjevala. Vedel je, da svoje zadržanosti in izginulega navdušenja ne more več skriti. Tudi zato z ženo v stanovanju nista več govorila glasno in tudi v postelji nista več želela šepetati, stene stanovanja so namreč dobile oči in ušesa.