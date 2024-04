Skrivnosti učinkovitega komuniciranja

V nadaljevanju preberite:

Televizijsko serijo Veliki pokovci (The Big Bang Theory) so si ustvarjalci zamislili kot humoristično oddajo o skupini mladih znanstvenikov, ki so uspešni v svojih poklicih, a imajo težave pri komunikaciji z običajnimi ljudmi. Nanizanka je postala ena najuspešnejših komedij v zgodovini televizije, čeprav njeni začetki niso minili brez zapletov.

Prva pilotna verzija ni bila dobro sprejeta med testno publiko, ta se ni mogla poistovetiti z glavnimi liki. V skladu z osnovno zamislijo serije glavni liki niso dobro izražali čustev, hkrati pa so imeli težave pri razbiranju čustvovanja drugih. Ustvarjalci so se spopadli s težavo, kako narediti komedijo o osebah, ki ne znajo kazati čustev, če je zavedanje o čustvenem stanju in interesih glavnih junakov ključno za spremljanje serije in razumevanje šal. Na koncu so našli način, da so gledalcem interese in čustva junakov osvetlili prek zapletov pri stikih s simpatično sosedo Penny.