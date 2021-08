Slovenija, šampion!

V kolumni preberite:

V teh dneh, ko je vsa Slovenija zapadla v navijaško športno evforijo, se moramo dotakniti slovenskih uspehov in zmagovalnega duha, ki je prevzel državo. Na olimpijskih igrah v Tokiu nas namreč slovenske športnice in športniki znova navdušujejo s svojimi športnimi dosežki. Ob tem je užitek opazovati enotnost državljank in državljanov, kako jih v en glas podpiramo. Pozitivna podpora, kakršno si lahko samo želimo tudi na drugih področjih našega življenja in delovanja – v podjetništvu, kulturi, ustvarjalnosti in razvojni naravnanosti, konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in še kje.