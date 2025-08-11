So strahovi umetni ali inteligentni?

V nadaljevanju preberite:

Nove tehnologije imajo zoprno navado, da zbujajo stare strahove. Da nas bodo razvadile, pokvarile, ugonobile. Žepne kalkulatorje, denimo, je pospremila tesnoba, da ne bomo več znali računati na pamet. Pa bi še zmeraj znali, če bi si za to vzeli čas, a ga raje porabimo za kaj drugega. Pisalni stroji naj bi nas oropali sposobnosti pisanja z roko. Pa še vedno kdaj kaj zabeležimo s peresom, sploh če gre za posebno priložnost. A tipkati je hitreje in zlasti bolj berljivo.

Tudi sama iznajdba pisave je bila povezana z nerganjem, da nas bo oropala spomina (je pisal Platon v dialogu Faidros). Pa je spomin razbremenila, da je zdaj v njem prostora za več stvari, pa tudi znanje si lažje podajamo čez prostranstva časa in prostora.