Špansko-katalonska vaja v slogu: se pogovarjajo ali pogajajo?

V nadaljevanju preberite:

Se je mogoče prepirati v neskončnost, čeprav le molče, ali se vsaka vojna enkrat konča? Naj si nasprotni strani stojita še tako vsaksebi, prej ali slej se morata dogovoriti, sploh če živita skupaj: v sredo popoldne sta se v Barceloni sestala španski premier Pedro Sánchez in katalonski kolega Pere Aragonès. Španec je prišel h Kataloncu na »pogovor«, čeprav zahteva gostitelj oziroma politična družba okrog njega »pogajanja«, na koncu sta se ... pogovarjala. Tudi še tako nevtralne besede so kontekstualno označene, zato (premočrtna) politika skrbno pazi nanje.



Dosežek sestanka, ki je trajal dve uri, je ustrezno skromen, saj je katalonska problematika kompleksna in gordijski vozel star že stoletje, sploh pa tudi pričakovanja niso mogla biti velika. Nazadnje sta se na to temo februarja lani v Madridu sestala socialist Sánchez in tedanji regionalni predsednik Quim Torra (iz Skupaj za Katalonijo, JxCat). Po tistem se ni, tako zaradi covida-19 kot najbrž volilnega viharjenja v Kataloniji, med sprtima stranema zganilo nič, vsaj javno ne.