Tiho zmagoslavje ježa

Kdor je mislil, da bo afera nakupa sodne stavbe na Litijski cesti potopila le SD, se je zelo motil. Pomagalo ni niti, da je premier Golob znal ukrotiti svojo merkurjevsko naravo in kot redkobesedni razsodnik, po Drnovškovem zgledu, iz ozadja spremljal implozijo manjše koalicijske partnerice. Vse zaman. Februarske ankete so razkrile globino krize zaupanja v vso vladno koalicijo. Kvota 15 odstotkov, okoli katere bi Gibanje Svoboda še lahko stagniralo v pričakovanju evropskih volitev in okrepitve v drugi polovici mandata, se je sesedla na dobrih 10 odstotkov. Izmed koalicijskih strank se solidno drži le Levica: a bomo videli, če ji bo uspelo ohraniti podporo tudi v naslednjih mesecih, ko se bodo njeni volivci šele ovedli, da je v zavetju hrupa glasnejših afer prišlo do de facto izključitve njenega najbolj znanega poslanca, ki ga je stranka še pred dobrim letom volivcem predlagala za najvišjo funkcijo v državi. A tudi če bo podporo ohranila, bo to slaba tolažba v luči podatka, da zdaj že sama SDS po javnomnenjski podpori krepko presega vsoto vseh koalicijskih strank.