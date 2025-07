Večna nepremičninska koalicija

V nadaljevanju preberite:

Napovedi nove vlade so bile gromoglasne, načrti ambiciozni, danes pa kaže, da se bo od treh nujno potrebnih stebrov bodoče stanovanjske politike, gradnje javnih najemnih stanovanj, nepremičninskega davka in regulacije kratkoročnega oddajanja, začel postavljati en sam. Sto milijonov na leto za javna najemna stanovanja se na prvi pogled sliši veliko, toda v luči pomanjkanja gradbenih parcel, petintridesetletne letargije, ki bi jo bilo treba nadomestiti, in milijard za topove, ki se podpišejo z danes na jutri, je bolj kot antičnemu stebru iz marmorja podoben začasnemu lesenemu podporniku. Nič hudega, kljub temu je pomemben korak v pravo smer, in tako kot so tudi stari Grki svoje lesene templje sčasoma ponovno zgradili v kamnu, lahko finančna injekcija javnim stanovanjskim skladom sčasoma preraste v pomemben del bodoče stanovanjske politike.