Končno nova mestna postaja

Ljubljana je po desetletjih čakanja le dobila novo železniško postajo. Tako vsaj bi si lahko mislil tujec, ki bi se peljal mimo velike strehe novega športnega centra Ilirija na robu Tivolija. Možnost javnega ogleda novega objekta, ki ga je izkoristilo na tisoče Ljubljančanov, je treba pohvaliti, saj je bil dobro organiziran. Sicer pa je novi športni center v javnosti povzročil dvoje zelo različnih odzivov.

Prvi je bil, da prestolnica končno dobiva tekmovalni pokriti olimpijski bazen in s tem vsaj malo bolj normalne pogoje za treninge in tekmovanja plavalcev. S tem se ni težko strinjati. Drugi pa je zagotavljal, da od nekdanjega odprtega, vsem prebivalcem mesta dostopnega bazena na robu Tivolija ni ostalo nič. Tudi to je popolnoma res.