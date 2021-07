V kolumni preberite:

Ste iz gospodarstva in kršite zakone? Izkrivljate konkurenco, kršite pravila igre, iščete neupravičeno prednost na račun potrošnikov? In zdaj, vas je kaj strah, da vam bodo prišli na sled? Naj vas ne skrbi več! Priznajte napake in oproščeno vam bo. Življenje bo spet lažje. Pokličite, splača se. Izurjeni strokovnjaki vas čakajo na telefonskih številkah +32 2 2984190 ali +32 2 2984191, vsak delavnik v živo med deveto zjutraj in peto popoldne. Zares vroča linija – en sam klic, ki uresniči najbolj skrite sanje, nekaj trenutkov intimnih besed, ki prinesejo veliko olajšanje. Kako veliko? Minuli teden je bilo vredno 727 milijonov evrov.