Pred vkrcanjem za plovbo v leto 2024

V nadaljevanju preberite:

Le še dobra dva tedna sta do konca nemirnega leta 2023 in v svetu se vrstijo analize in napovedi, kaj prinaša 2024. Po splošni oceni ga bodo, tako kot letošnje, zaznamovali večja geopolitična tveganja, na čelu s humanitarno katastrofo in vojnama v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pospešene migracije, vse hujše posledice podnebnih sprememb, nadaljnji hiter razvoj umetne inteligence in globalno preigravanje med svetovnimi silami.

V senci teh strateških in globalnih tem so vprašanja, ki vsak dan zanimajo navadne državljane: kako bodo živeli, kaj bo z njihovim življenjskim standardom, bo kdaj konec rekordne inflacije in podražitev, ki smo jim bili priča v zadnjih dveh letih.

Kaj kažejo ekonomske projekcije za prihodnje leto? Zakaj leta 2024 odpelje zadnji vlak za reforme?