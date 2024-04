Ne gre zgolj za ekonomijo

V nadaljevanju preberite:

»V Evropi je bilo zadnje leto najbolj vroče v zabeleženi zgodovini meritev in prvi znaki kažejo, da bo letošnje celo še toplejše. Spremembe svetovnega podnebja povzročajo daljše, pogostejše in hujše ekstremne vremenske dogodke v Evropi, od poplav, požarov do neurij. Ti trendi so zdaj del naših osnovnih gospodarskih scenarijev,« ugotavljajo v še sveži analizi petih letošnjih tveganj za Evropo v britanski The Economist Inteligence Unit (EIU).

Nepredvidljivost vse bolj skrajnih podnebnih dogodkov celo označujejo kot ključno poslovno tveganje, ki ga je treba spremljati. In kar je za nas še posebej zanimivo, kot konkreten primer gospodarske in druge škode navajajo lanske uničujoče poplave v Sloveniji. K uvodni ugotovitvi ni česa dodati: pred kratkim izmerjenih 30 stopinj na začetku aprila, pa tudi vreme ta konec tedna potrjuje domneve, da bo letošnje leto še bolj vroče kot lansko.

Katera so še letošnja tveganja za Evropo, na katera opozarjajo analitiki? Na kaj lahko letos vplivamo Evropejci?