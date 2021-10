Zakaj butlfon (torej telefon, ki ni pameten)?

»Zakaj imam butlfon (torej telefon, ki ni pameten)?« To vprašanje si je pred časom postavil Marc Barnes, ameriški mislec in pisec. Barnes si lasti starega samsunga, sivo-srebrni aparat na pregib, model, ki je bil moden v zgodnjih dvatisočih in ki ga še vedno lahko vidimo v nanizankah iz tega časa. Namesto zaslona na dotik ima klasično tipkovnico, razen nekaj primitivnih igric je brez aplikacij, spletne strani se nalagajo počasi (če se sploh naložijo): skratka, ta telefon je celo galaksijo daleč od sodobnih Samsungovih modelov. Zakaj bi kdo hotel imeti butlfon? Kakšna je ekonomska plat uporabe butlfona? Kako se, ob uporabi pametnih telefonov, spremenijo naše življenjske navede?