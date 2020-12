Zakaj so Britanci zmagali vojno?

V nadaljevanju preberite:

Učinkovito cepivo proti covidu-19 je edino realno upanje, da se epidemija covida-19 ne bo tako, kot jo v naših krajih doživljamo v jeseni/zimi 2020, ponovila tudi v naslednji hladni sezoni – s poglabljanjem vseh njenih družbenih in gospodarskih posledic. Brez ustrezne precepljenosti bo naša država tudi prihodnjo hladno sezono ostala ujeta v epidemijo, in dejstvo, da bodo sosednje države precepljene in bodo ustavile epidemijo, nam ne bo prav nič pomagalo.