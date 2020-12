Zgodovinskost proti veličastnosti

V nadaljevanju preberite:

Če v prihodnjih nekaj dneh v Združenih državah ne bo državnega udara, bo Donald Trump le še nekaj tednov ameriški predsednik. Kako bomo živeli brez njega? Zdi se, da bo svet veliko bolj siv. Veliko manj bo izjav in dejanj, ki nas bi lahko ali razjezili ali navdušili, odvisno pač od tega, kako smo politično opredeljeni. Jezik politikov bo manj sočen, bi rekli nekateri. Manj nesramen, bi rekli drugi. Predvsem bo manj nepredvidljiv, brez nenadnih obratov in sprememb desetletja starih programov in usmeritev. Za krmilo Združenih držav naj bi spet sedli tehnokrati, izvajali naj bi se dolgoletni načrti in znova podpisovali mednarodni sporazumi.