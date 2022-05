Znanost in kapital

V nadaljevanju preberite:

Čez dober mesec naj bi v Sloveniji začeli izvajati prenovljeni način financiranja raziskovalne dejavnosti. Vsakemu, ki je vsaj od daleč v zadnjem času spremljal zaplete na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter opozorila Visokošolskega sindikata Slovenije o delovanju agencije in ministrstva za šolstvo, je bilo jasno, da bomo raziskovalci poletje pričakali praznih rok.

Na to so v odprtem pismu prejšnji teden opozorili tudi v Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in pozvali k takojšnjemu ukrepanju, a ključni čas za pripravo podzakonskih aktov je že zamujen. Interes vodilnih na ministrstvu je samo še to, kako na državne jasli priključiti raziskovalne inštitute svojih kolegov. Pred bodočim ministrom Igorjem Papičem je zato težka naloga sanacije razmer, ki jih s svojimi politično-lokalpatriotskimi odločitvami za seboj pušča odhajajoča ekipa.